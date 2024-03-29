"Автоваз" запустил производство автомобилей Lada в Азербайджане.

Как передает Day.Az, об этом в пятницу сообщила пресс-служба компании.

"АО "Автоваз", крупнейший производитель легковых автомобилей и лидер российского рынка, объявляет о старте собственного проекта по сборке Lada на территории Азербайджанской Республики", - говорится в сообщении.

По словам президента компании Максима Соколова, первой моделью стала Lada Granta, в дальнейшем планируется расширить выпуск другими семействами.

"Производственная площадка Lada уже в этом году может выпустить до полутора тысяч автомобилей. Мы начинаем с Granta и планируем до конца 2024 года расширить гамму локального выпуска семейством Nova - Legend и Travel, тестовые образцы уже собраны и проходят аудит качества, а также семейством Vesta", - цитирует пресс-служба слова Соколова.

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