Китайский производитель смартфонов не справился со спросом на электромобили

Компания Xiaomi, запустившая 29 марта продажи своего первого электромобиля, объявила о том, что его поставок придется дожидаться от четырех до семи месяцев, пишет Reuters, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Производителю смартфонов не удалось справиться со спросом на фоне получения почти 90 тысяч заказов за сутки, указывает агентство. Цена стандартной модели SU7, которую покупателям, как оказалось, смогут предоставить только через полгода, составит 215,9 тысячи юаней.

Xiaomi SU7 выставили на продажу в 59 салонах в 29 городах Китая. Поставки покупателям планировали начать в конце апреля, а о сроках начала глобальных продаж пока не сообщалось.

В публикации отмечается, что Xiaomi вышла на рынок электрокаров в непростое время, когда ведущие производители, включая Tesla, снижают цены, борясь за потребителей. По мнению аналитиков, техногигант имеет хорошие возможности не затеряться на переполненном китайском рынке транспортных средств благодаря значительным денежным резервам, дающими преимущество по сравнению с более мелкими стартапами по производству электромобилей.

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