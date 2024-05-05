Koenigsegg нацелился на абсолютный мировой рекорд скорости с Jesko

Koenigsegg рассчитывает побить мировой рекорд скорости с гиперкаром Jesko. Тираж модели Koenigsegg Jesko ограничен всего 125 экземплярами стоимостью от трёх миллионов долларов за каждый, и все они давно распроданы. Выпуском новой модели шведский автопроизводитель рассчитывает вновь сделать себя обладателем мирового рекорда скорости для серийных автомобилей, превысив отметку в 500 километров в час - по прогнозам основателя шведского автопроизводителя Кристиана фон Кёнигсегга, Jesko в версии Absolut потенциально способен разогнаться до 530 км/ч, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

"Надеюсь, мы сможем побить рекорд уже в этом году. Сейчас мы ищем прямой участок, который был бы достаточно длинным и на котором можно было бы перекрыть движение, но это не совсем легко. Вероятно, это будет не в Швеции, а за границей", - заявил Кристиан фон Кёнигсегг в интервью.

"Наш рекорд с Koenigsegg Agera был установлен на серийном автомобиле, и новая попытка также будет сделана на серийном Jesko, полностью одобренном для дорожного пользования. Рекорд Bugatti не подтверждён, потому что машина ехала только в одном направлении и была в спецификации, которую клиенты не могут купить", - отметил он.

"Даже рекорд SSC установлен на автомобиле, не омологированном для использования на дорогах. Пока мы ещё не изучили, насколько быстр этот автомобиль. Коэффициент лобового сопротивления составляет всего 0,278, а при минимальной площади лобовой части моделирование передачи и кривой мощности автомобиля показывает возможную максимальную скорость значительно выше 500 километров в час. Теперь мы хотим показать, на что способен автомобиль в реальности", - подчеркнул фон Кёнигсегг.

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