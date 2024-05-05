Skoda показала обновленную Octavia

Марка Skoda представила рестайлинговую версию лифтбэка и универсала Skoda Octavia, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Автомобиль получил новые бамперы, матричные светодиодные фары, позволяющие не ослеплять водителей встречных автомобилей, и до 10 подушек безопасности в зависимости от комплектации. Автомобиль получил 10-дюймовый экран медиасистемы в качестве стандартного оборудования, в качестве опции предлагается 13-дюймовый экран. В медиасистему Skoda встроен искусственный интеллект ChatGPT.

Для обновленной Skoda Octavia предлагается шесть двигателей на выбор - четыре бензиновых мотора и два дизеля. Базовый мотор 1.5 TSI развивает 115 л.с. и агрегатируется с 6-ступенчатой механической трансмиссией. Тот же агрегат со встроенным стартер-генератором, способным запасать электроэнергию, комплектуется 7-ступенчатым "роботом" DSG.

В более мощном варианте мотор 1.5 выдает 150 л.с. Двухлитровый турбомотор развивает 203 или 295 л.с., дизели 2.0 - 115 и 150 л.с.

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