Xiaomi успел несколько раз попасть в ДТП в Китае

В Сети появились фотографии и видео с ДТП с участием новинки - электрокара Xiaomi SU7, их публикует издание CarNewsChina. Напомним, что он поступил в продажу 28 марта, передает Day.Az.



Так, в одном из ДТП водитель Xiaomi SU7 не справился с управлением после выхода из поворота и столкнулся с бордюром, а в другом - врезался в задний бампер BMW Z4. В китайских соцсетях появились и другие кадры с новинкой от Xiaomi, на которых у электрокара повреждены капот и переднее крыло. Как отметило издание, в ряде ДТП участвовали автомобили, предоставленные клиентам для тест-драйва.





При этом по габаритным размерам новинка сравнима с Tesla Model S или Zeekr 007. Так, длина машины составляет 4997 мм, ширина - 1963 мм, а высота - 1455 мм. Автомобиль построен на платформе Modena. В создании внешности модели поучаствовал выходец из BMW Group Крис Бэнгл.



Одна из главных особенностей Xiaomi SU7 - автопилот, работающий на базе лидара, камер и сенсоров. Информацию с них обрабатывают два чипа Nvidia Drive. Причем эта технология доступна для всех версий седана - даже базовых. Также модель в любых модификациях укомплектовали адаптивными амортизаторами и пневмоэлементами.



Цены на базовую версию электрического седана Xiaomi SU7 начинаются от 215 900 юаней. Для сравнения, минимальная стоимость модели Tesla Model 3 в Китае сейчас составляет 245 900 юаней.



Электромобиль Xiaomi, продажи которого начались 28 марта, получил 50 тыс. предзаказов за 27 минут.

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