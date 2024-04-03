Kia обновила свой самый большой седан K9
Корейская компания Kia представила обновленный седан K9. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
У обновленного автомобиля появилась решетка радиатора с узором, образованным из горизонтальных элементов, новые колесные диски, а также серый цвет кузова "Pebble Grey".
У климатической системы появилась функция After Blow, которая просушивает каналы через полчаса после остановки двигателя для предотвращения роста плесени и грибков и появления неприятных запахов.
Также, на обновленный седан Kia K9 стали устанавливать массажное сиденье переднего пассажира.
Автомобиль будет предлагаться с задним и полным приводом, 3,3-литровым мотором мощностью 370 л.с., а также с 315-сильным агрегатом объемом 3,8 л. Оба работают в паре с классической восьмиступенчатой автоматической коробкой передач.
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