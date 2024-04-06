Илон Маск анонсировал выход роботакси Tesla

Компания Tesla планирует представить свое роботакси 8 августа. Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

О проекте предприниматель говорил несколько лет. После заявления Маска акции Tesla выросли более чем на 3 процента.

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