https://news.day.az/autonews/1650070.html Илон Маск анонсировал выход роботакси Tesla
Илон Маск анонсировал выход роботакси Tesla
Компания Tesla планирует представить свое роботакси 8 августа. Об этом заявил генеральный директор Илон Маск, передает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.
О проекте предприниматель говорил несколько лет. После заявления Маска акции Tesla выросли более чем на 3 процента.
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