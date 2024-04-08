Tesla вернула себе лидерство на рынке электрокаров

Tesla по итогам первого квартала 2024 года вернула себе лидерство по продажам электромобилей после того, как в конце прошлого года уступила его китайской компании BYD, сообщает Day.Az со ссылкой Nikkei Asia.



И американская, и китайская компании сообщили о снижении продаж за последние три месяца, так как конкуренция на рынке электромобилей усиливается, а общий спрос в Китае снижается на фоне экономического давления.



С января по март 2024 года Tesla продала 386 810 электромобилей и произвела 433 371 автомобиль, что на 8,5% и 1,7% меньше по сравнению с аналогичным периодом прошлого года. BYD за тот же период продала 300 114 электромобилей.

Китайская компания пока не прокомментировала причины снижения продаж в начале 2024 года. Tesla заявила, что снижение показателей за квартал произошло из-за обновления оборудования на ее заводе во Фримонте, штат Калифорния, приостановки производства в Германии из-за атак в Красном море и пожара на заводе в Берлине.

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