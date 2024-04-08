BYD представит гибридный пикап размером с Toyota Hilux

Компания BYD опубликовала официальные изображения своего пикапа HYD. Как сообщает Day.Az со ссылкой издание CarNewsChina, это гибридная модель размером с Toyota Hilux, которая предназначена для мирового рынка.



Пикап HYD несколько раз был замечен в Китае, в частности праворульная его версия. Однако компания BYD хранила молчание и не предоставила никаких подробностей об этой модели.



Как он выглядит?

Пикап BYD на представленных фотографиях покрыт насыщенным синим и оранжевым камуфляжем. Однако мы можем разглядеть его отличительные фары с двумя линзами, которые напоминают нам цифру "8". Грузовик BYD отличается мощным дизайном с широкими колесными арками, высокой линией капота и большими зеркалами бокового обзора. У него есть рейлинги на крыше, относительно короткая спинка и традиционные дверные ручки.



Что по технике?



Грузовик оснащен многорычажной независимой подвеской на задней оси. Его размеры пока не разглашаются. Однако BYD упомянула, что этот грузовик размером с Toyota Hilux (5325/1855/1815 мм).

Пикап BYD представляет собой подключаемый гибрид с запасом хода в смешанном режиме около 1000 км. Его запас хода на электрическом топливе составляет около 100 км без подзарядки. Он также оснащен активной подвеской.



Что в салоне?



Источники издания предполагают, что салон позаимствуют у свежего внедорожника Fang Cheng Bao 5. В его салоне имеются два ЖК-экрана и проекционный дисплей, при этом и от физических кнопок разработчики не отказались. В оснащение также войдет премиальная акустика французского бренда Devialet с 18 динамиками. Более детальную информацию раскроют ближе к фактическому старту продаж.

Когда его представят официально и когда начнутся продажи?



Эта модель, вероятно, будет представлена на Пекинском автосалоне, который стартует в конце апреля. Производитель пока не объявлял, когда начнутся продажи. Также остается неизвестной информация о ценах пикапа BYD.