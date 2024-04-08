Автомобильный бизнес мог бы приносить Apple по 50 млрд долларов в год

Как известно, компания Apple отказалась от проекта Titan по созданию собственного электромобиля. В качестве объяснений источники говорили о том, что машину никак не получалось сделать хотя бы более-менее доступной. Однако журналист Bloomberg и инсайдер Марк Гурман говорит, что даже при цене в 100 000 долларов, о которой говорили источники, этот бизнес мог бы приносить Apple десятки миллиардов долларов в год, передает Day.Az со ссылкой на WCCF Tech.

Автомобиль Apple рассматривался как "совершенное мобильное устройство", и легко понять, почему эта перспектива была захватывающей. Это отрасль с ограниченной прибылью, и автомобили компании могли бы стоить по 100 000 долларов за штуку. Однако даже если бы Apple продала лишь часть того, что продаёт Tesla, этот бизнес мог бы стоить 50 млрд долларов. А это примерно столько же, сколько iPad и Mac вместе взятые

Однако, как видим, даже такие перспективы не помогли сохранить проект, что, конечно, только на руку уже существующим автопроизводителям.