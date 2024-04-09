Автолюбителям дали советы по хранению зимней резины

Срок эффективной эксплуатации любой сезонной резины зависит от того, насколько правильно она хранится в то время, пока не используется, отметил технический директор автомобильного маркетплейса FRESH Максим Рязанов. Советы по хранению он дал автолюбителям в беседе с "Лентой.ру", передает Day.Az.

Эксперт рассказал, что шины необходимо правильно подготовить к долгому простою. По его словам, стоит обязательно вымыть и просушить покрышки, особенно эксплуатируемые в регионах с большим объемом реагентов на проезжих частях в зимний период.

Не менее важно выбирать правильное место для размещения резины. Так, колеса на дисках лучше хранить в подвешенном состоянии, без них - ставить вертикально или складывать друг на друга.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!