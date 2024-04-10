Tesla ведет переговоры с индийским холдингом о строительстве завода в Индии

Компания Tesla ведет переговоры с индийским холдингом Reliance Industries (RIL), рассматривая его в качестве партнера для открытия своего производства в южноазиатской республике. Об этом сообщает издание Business Line, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По информации этого СМИ, речь идет о возможном совместном предприятии по строительству производственного предприятия в стране. Холдинг RIL работает в сферах энергетики, нефтехимии, текстильной промышленности, природных ресурсов, розничной торговли и телекоммуникаций по всей Индии.

"Переговоры находятся на начальной стадии и продолжаются уже больше месяца", - сказал изданию источник, подчеркнув, что происходящее не следует рассматривать как выход RIL на автомобильный рынок. Предполагается, что целью RIL в совместном предприятии является создание мощностей по производству электромобилей в Индии.

"Хотя роль RIL еще не определена, ожидается, что индийский конгломерат может сыграть значительную роль в создании производственного предприятия и сопутствующей экосистемы для Tesla в Индии", - сказал другой источник, знакомый с ходом переговоров. В 2023 году RIL в партнерстве с Ashok Leyland выпустила первый в Индии тяжелый грузовик с водородным двигателем внутреннего сгорания. В прошлом году RIL также представила съемные и заменяемые аккумуляторы для электромобилей.

Ранее индийские СМИ сообщали, что Tesla направит в апреле своих представителей в Индию, которые выберут территорию для возведения предприятия в регионах, располагающих промышленной инфраструктурой по выпуску автомобилей. Предположительно местом для постройки завода Tesla могут стать штаты Махараштра, Гуджарат или Тамилнад. Стоимость строительства, которое займет два года, составит свыше $2-3 млрд.

Летом 2023 года Tesla направила правительству Индии инвестиционное предложение по размещению производства своих автомобилей в стране, по которому проводились переговоры с министерством торговли и промышленности. Предложение предусматривало строительство предприятия по выпуску 500 тыс. электрокаров в год, локализацию производства и экспорт продукции в третьи страны. Минимальная стоимость выпускаемых моделей составит около $25 тыс. Американский автопроизводитель также выразил намерение производить аккумуляторы в Индии, чтобы снизить затраты.

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