Toyota обновила одну из своих старейших моделей
Японская компания Toyota представила рестайлинговый внедорожник 4Runner, который не обновлялся 15 лет. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Автомобиль построен на платформе TNGA-F. Длина внедорожника - 4950 мм, а колесная база - 2844 мм. В стандартной версии клиренс составляет 233 мм. Углы въезда и съезда чуть уменьшились по сравнению с предшественником: до 32 и 24 градусов соответственно.
Автомобиль оснащается 2,4-литровым двигателем мощностью 278 л.с. Также будет доступна гибридная версия этого же двигателя I-Force Max, развивающая до 326 л.с. В обоих случаях на машины устанавливается восьмиступенчатая автоматическая коробка передач.
В стандартной комплектации новый Toyota 4Runner оснащен семидюймовой цифровой приборной панелью и восьмидюймовым сенсорным дисплеем информационно-развлекательной системы. В более дорогих комплектациях центральный экран имеет размер 14 дюймов по диагонали, а семидюймовая цифровая приборная панель заменена на 12,3-дюймовую.
В базовое оснащение также входит адаптивный круиз-контроль, система обнаружения пешеходов, функция автоматического управления дальним светом, а также система распознавания дорожных знаков.
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