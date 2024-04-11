Xiaomi запретила быструю езду на своих автомобилях

В сети появились правила пользования первым автомобилем Xiaomi. Об этом сообщает китайское издание ITHome, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

По словам журналистов, представители Xiaomi начали уведомлять владельцев автомобиля Super Ultra 7 (SU7) о правилах пользования. В документе, в том числе, указано, что быстрая езда на SU7 на профессиональных гоночных трассах запрещена. "Эти условия оказывают огромную нагрузку на компоненты автомобиля, требуя профессионального обслуживания и опыта", - отметили инженеры корпорации.

Также в компании запретили пользователям вносить какие-либо изменения в конструкцию электрокара. По словам представителей фирмы, автомобиль перед выпуском прошел тщательное тестирование, чтобы гарантировать надежность и производительность.

Кроме того, в Xiaomi успокоили пользователей относительно установленных в машине камер. По словам инженеров, они могут записывать видео в целях безопасности, однако лица всех людей будут размываться.

Китайская корпорация Xiaomi начала официальные продажи первого электрокара SU7 в конце марта. Стоимость самой доступной версии автомобиля составила 215,9 тысячи юаней.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!