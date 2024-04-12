Автомобили Mercedes-Benz отзовут

Mercedes-Benz отзывает по всему миру 341 тыс. автомобилей из-за угрозы возгорания. Как передает Day.Az, об этом сообщает ТАСС со ссылкой на Федеральное управление по вопросам транспортных средств ФРГ.

Отзывная кампания затронет автомобили моделей GLE и GLS, которые были выпущены в период с 2017 по 2023 год. Неполадки могут быть связаны с электрикой, а конкретно - с ненадежным креплением одного из кабелей под пассажирским сидением, что в теории может привести к повышению температуры и, как следствие, возгоранию.

До этого стало известно, что американский производитель Tesla отзовет для ремонта 2,2 млн автомобилей. На отзываемые машины были установлены мелкие шрифты предупреждающих сообщений на приборной панели. Это касается автомобилей Model S, Model X, Model 3, Model Y и Cybertruck.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!