Kia анонсировала свой первый пикап Tasman

Kia опубликовала официальный тизер, посвященный скорому началу выпуска первого пикапа марки. Машина получит название Tasman, передает Day.Az со ссылкой на Autonews.



Пикап создается с прицелом на австралийский рынок. Kia Tasman будет продаваться также на домашнем рынке в Южной Корее и некоторых странах Азии. Конкурировать ему придется в первую очередь с Isuzu D-Max и Toyota Hilux.



О технических характеристиках пока информации нет. По информации издания Carscoops, австралийское подразделение Kia сообщило, что у машины будет дизельный мотор, но какой именно - неизвестно. Это может быть как 2,2-литровый турбодизель, так и более мощный 3,0-литровый.

Премьера Kia Tasman может состояться уже в текущем году, но в продаже пикап появится в 2025 году.

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