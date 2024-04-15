Tesla готовит массовые увольнения

Американский автопроизводитель Tesla собирается уволить как минимум каждого десятого сотрудника (более 10 процентов персонала) из-за низкого спроса на электромобили и возросшего уровня конкуренции на рынке. Как передает Day.Az, об этом со ссылкой на внутреннюю служебную записку сообщает технологическое издание Electrek.

В последние месяцы менеджеры компании составляют списки критически важных членов команды. Также приостановлены выплаты вознаграждений по акциям и отменены ежегодные оценки некоторых сотрудников.

В документе, который стал доступен изданию, владелец и глава компании Илон Маск указал, что при подготовке к следующему этапу роста надо рассмотреть каждый аспект деятельности Tesla, чтобы сократить расходы и повысить производительность.

По состоянию на декабрь 2023 года в Tesla работали 140 473 работника. Сократить планируется около 15 тысяч человек. До этого компания сообщила о снижении поставок автомобилей, а также отказалась от планов по выпуску недорогого автомобиля.

Автор материала отмечает, что существует и другое мнение относительно персонала компании. По его мнению, работников у Tesla критически мало, из-за этого они перерабатывают и допускают критические ошибки, которые сказываются на результате.