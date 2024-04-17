Кроссовер с портом для квадрокоптера дебютирует в Китае

На открывающемся 25 апреля автосалоне в Пекине компания Fang Cheng Bao представит кроссовер Super 3, который с началом производства переименуют в Bao 3. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.

Отмечается, что это среднеразмерный кроссовер длиной 4700 мм, который ориентирован на молодых покупателей. В Fang Cheng Bao заявили, что на крыше автомобиля имеется порт для посадки и подзарядки дронов.

В отличие от своей родственной модели Bao 5, которая представляет собой гибрид, Bao 3 будет полностью электрическим. У автомобиля есть скрытые дверные ручки и электронные зеркала заднего вида.

Ожидается, что цена составит около 200 тыс. юаней (2,6 млн рулей по курсу на момент публикации).

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