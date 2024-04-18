Тesla построит в Шанхае завод по производству аккумуляторов Megapack

Компания Tesla в мае начнет строительство в Шанхае предприятия по производству мощных аккумуляторов для хранения энергии Megapack. Об этом сообщает информационный ресурс Пэнпай со ссылкой на представительство компании в Китае, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

По сведениям ресурса, массовое производство на предприятии после сдачи его в эксплуатацию должно быть налажено в первом квартале 2025 года. Этот завод по выпуску аккумуляторов Megapack станет для Tesla первым за пределами США.

Церемония подписания соглашения о приобретении земли под новое предприятие состоялась в декабре 2023 года. Завод появится в районе Линьган пилотной зоны свободной торговли.

Ранее сообщалось, что проектная мощность предприятия составит до 10 тыс. Megapack в год, что эквивалентно 40 гигаватт-часам энергии. Megapack служит для стабилизации электросети и предотвращения перебоев в ее работе.

В Шанхае на данный момент уже есть предприятие по выпуску электромобилей Tesla. Соглашение о его строительстве было подписано в июле 2018 года. Первая очередь предприятия, расположенного в районе Линьган Шанхайской пилотной зоны свободной торговли, была построена всего за 12 месяцев к концу 2019 года. Общие инвестиции в данный проект составят около ¥50 млрд ($7 млрд).

На предприятии в Шанхае собираются седан Model 3 и кроссовер Model Y. С октября 2020 года Model 3 китайской сборки экспортируется в страны Европы, в частности в Данию, Испанию, Нидерланды, Норвегию, Швейцарию и Швецию.

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