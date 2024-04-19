У этих автомобилей двери открываются прямо во время движения

Toyota объявила в США отзыв 55 тыс. автомобилей Prius и Prius Prime 2023 и 2024 годов выпуска из-за того, что у них на ходу могут открыться двери. Как сообщил сам автопроизводитель, происходит это из-за короткого замыкания, обусловленного попаданием внутрь дверей воды, передает Day.Az.

Дилеры решат проблему заменой левого и правого переключателей открывания задних дверей на новые с улучшенной конструкцией. Но до тех пор, пока новый механизм не будет установлен, Toyota рекомендует пользоваться функцией автоматического запирания всех дверей при переводе рычага коробки передач в положение P (Parking).

К 55 тыс. Prius и Prius Prime, отзываемых в США, добавятся еще 211 тыс. Prius по всему миру (в том числе Азии и Японии) - у них та же проблема.