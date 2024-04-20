Стало известно, когда в Индии могут запустить первое городское аэротакси

Индийская компания InterGlobe планирует в 2026 году запустить работу первого аэротакси в стране в сотрудничестве с американской Archer Aviation. Об этом сообщило агентство PTI, передает Day.Az со ссылкой на ТАСС.

InterGlobe владеет одной из крупнейших авиакомпаний Индии IndiGo, а Archer Aviation является одним из мировых лидеров в разработке аэротакси. Последняя поставит индийской компании порядка 200 электрических аппаратов вертикального взлета и посадки (eVTOL) модели Midnight. Они способны перевозить до четырех пассажиров, время в полете на одном заряде электробатареи составляет до 40 минут.

Поначалу планируется выполнять полеты между знаковой для Нью-Дели круглой площадью Коннаут-плейс до города-спутника Гургаон. Время в пути составит около семи минут, стоимость за человека составит 2-3 тыс. индийских рупий ($24 - $36), поездка на такси по аналогичному маршруту составляет порядка 45 минут без пробок и около 700 рупий ($8,4) в низшем сегменте комфортности. В дальнейшем планируется запустить такие же сервисы в финансовой столице Мумбаи и центре стартап-отрасли Бангалоре.

Основатель Archer Aviation Адам Голдстин заявил агентству, что сроки запуска аэротакси Midnight в Индии зависят от процесса сертификации аппаратов в США. По его словам, как только американский регулятор выдаст разрешение, аналогичный шаг предпримут авиационные власти Индии. В настоящее время ведутся переговоры с муниципальными властями для выстраивания необходимой инфраструктуры, также компаниям необходимо выкупить права на необходимые под нее площади. Кроме того, Archer Aviation планирует в будущем производить свои машины в Индии, уточняет агентство.

В случае, если планы InterGlobe и Archer Aviation реализуются, они смогут опередить в борьбе за первенство в запуске аэротакси индийскую компанию ePlane. Последняя в марте сообщила, что в октябре-ноябре представит прототип своего летательного аппарата, тогда как Archer Aviation в феврале завершила летные испытания Midnight и рассчитывает начать его эксплуатацию в США в 2025 году.

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