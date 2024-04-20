Летающие беспилотные такси появятся в Азии

Высокая плотность населения в азиатских мегаполисах давно создаёт транспортные проблемы, и многие компании видят решение проблемы пробок в создании небольших летательных аппаратов, которым разрешено будет перевозить пассажиров в городской черте и окрестностях. На рынки Азии Boeing со своими беспилотными летающими такси надеется выйти к 2030 году.

Как передает Day.Az, об этом сообщает Nikkei Asian Review со ссылкой на технического директора Boeing Тодда Ситрона (Todd Citron). В экспансии на азиатском рынке компания делает ставку на свою "дочку" Wisk Aero, которая до покупки авиационным гигантом была стартапом, разрабатывающим пассажирские аппараты с функцией вертикального взлёта и посадки. Wisk Aero делает ставку на беспилотное управление такими летающими такси, что пока остаётся редкостью для рынка.

Сперва Wisk Aero рассчитывает получить разрешение на эксплуатацию своих летательных аппаратов в США, а затем заняться экспансией на азиатские рынки. Япония входит в их число, недавно Boeing открыла в Нагое свой собственный исследовательский центр, хотя формально соответствующая деятельность ведётся здесь с 2022 года, просто до сих пор компании приходилось арендовать офисные площади. Японский исследовательский центр Boeing стал уже седьмым для компании за пределами США.

Boeing заинтересована в сотрудничестве с автопроизводителями и поставщиками водородных топливных ячеек, поскольку использование последних в авиации решает проблему избыточной массы тяговых аккумуляторов. В Нагое достаточно развит кластер автомобильной промышленности, но и собственные поставщики Boeing здесь тоже сосредоточены. Кроме того, компания собирается сотрудничать с местным университетом в сфере подготовки кадров. В японском исследовательском центре Boeing сейчас работает 27 специалистов из 12 стран, в планы компании входит увеличение их количества до 50 человек.

Японский центр будет специализироваться на разработке цифровых средств производства и проектирования летательных аппаратов, создании экологически чистых видов топлива и водородных топливных ячеек. Средства автоматизации производства и новые материалы для изготовления корпусов летательных аппаратов тоже будут в фокусе внимания японских специалистов Boeing.

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