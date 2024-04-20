https://news.day.az/autonews/1653562.html Автомобили Tesla Cybertruck отзовут из-за серьезной опасности
Автомобили Tesla Cybertruck отзовут из-за серьезной опасности
Американский автопроизводитель Tesla отзовет для ремонта 3878 пикапов Cybertruck. Об этом сообщает Bloomberg, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.
Отмечается, что педаль газа автомобиля может смещаться, что может привести к случайному ускорению автомобиля, тем самым увеличивая риск аварии. В Tesla заявили, что при сильном нажатии педали газа Cybertruck она может "провалиться" и зацепиться за внутреннюю отделку.
Все ремонтные работы для владельцев Tesla Cybertruck будут проведены бесплатно в дилерских центрах.
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