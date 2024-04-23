Chery представит новый кроссовер с запасом хода 1300 км

На открывающемся в Пекине 25 апреля автосалоне компания Chery представит кроссовер Tansuo 06 C-DM. Об этом сообщает carnewschina.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Этот автомобиль оснащен гибридной системой Kunpeng Super Hybrid C-DM, состоящей из двигателя внутреннего сгорания 1.5 TGDI пятого поколения и синхронного электродвигателя, соединенного с гибридной трансмиссией DHT. Бензиновый мотор развивает мощность 156 л.с. Отдача электромотора и самой силовой установки неизвестны. Запас хода составляет 1300 км. Расход топлива - 4,9 л. бензина на 100 км.

В салоне Chery Tansuo 06 C-DM установлен 13,2-дюймовый дисплей информационно-развлекательной системы, а также цифровая приборная панель. Кроме того, сиденье водителя оснащено функцией массажа и настройками памяти.

Стоимость автомобиля неизвестна.

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