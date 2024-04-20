Haval представит новый Raptor для бездорожья

Китайский автобренд Haval представит на автосалоне в Пекине 25 апреля специальную версию модели Raptor под названием Travel Edition. Об этом сообщает autohome.com.cn, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что, в отличие от стандартного Raptor, у спецверсии на 221 мм приподнят кузов. Кроме того, увеличилась и глубина преодолеваемого брода с 560 до 580 мм. Угол въезда вырос до 25 градусов, угол съезда также стал больше и равен теперь 32 градусам.

У Haval Raptor Travel Edition есть экспедиционный багажник на крыше и лестница слева на кузове. Отделка салона выполнена из полипропилена, который легко очищается от грязи.

Двигатель был модернизирован по 22 параметрам, в результате чего улучшилась плавность переключения передач и скорость работы систем полного привода на снегу.

Также будет представлена обновленная версия обычного внедорожника Raptor. Автомобиль получит новый серый цвет кузова и новое исполнение салона - с белыми кожаными креслами и такими же дверными картами.

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