Представлен самый мощный водородный автомобиль в мире

На выставке "Иннопром. Центральная Азия" представлен обновленный автомобиль "НАМИ Hydrogen" с силовой установкой на водородных топливных элементах. Как передает Day.Az, об этом сообщается на сайте ФГУП "НАМИ".

"Самый мощный водородный автомобиль в мире и первый в истории водородный автомобиль класса люкс. Водородный автомобиль НАМИ построен на базе разработанного ранее Aurus Senat. Но с точки зрения инжиниринга он имеет мало общего с серийными автомобилями бренда Aurus", - отмечается в сообщении НАМИ.

Силовая установка водородного седана состоит из трех электромоторов мощностью 250 кВт каждый. Два из них установлены на задней оси и один - на передней. Суммарная мощность - 1020 л.с.

Автомобиль снабжен тремя баллонами для хранения водорода, в них умещается до 8 кг газа. Запас хода седана достигает 870 км, разгон с места до 100 км/ч - менее 4 с.

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