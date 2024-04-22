Tesla снизила цены на электромобили

Tesla снизила цены на многие модели электромобилей в США, Китае и других странах, передает Day.Az со ссылкой на MarketWatch.

В США на 2000 долларов снижены цены на бюджетный кроссовер Model Y и премиальные кроссовер Model X и седан Model S. Кроме того, компания уменьшила стоимость системы помощи водителю Full Self-Driving (автопилот) до 8000 с 12 000 долларов.

В Китае Tesla примерно на 2000 долларов снизила цены на бюджетный седан Model 3, а также Model Y, Model X и Model S.

Также компания понизила стоимость некоторых моделей в Европе, на Ближнем Востоке и в Африке.

Глава Tesla Илон Маск на прошлой неделе перенес свой визит в Индию в связи с "массивными обязательствами", говорится в его сообщении в социальной сети. Предполагается, что визит состоится позднее в этом году. Ожидалось, что Маск в ходе визита объявит о намерении построить завод в Индии и начать импорт автомобилей в страну.

Отметим, что недавно Tesla объявила, что к 30 апреля прекратит действие так называемой реферальной программы (вид сотрудничества между клиентом и провайдером, при котором клиент получает реферальную ссылку или промокод - ред.) на всех рынках, где ее продукция присутствует официально. Долгие годы данный метод стимулирования продаж позволял привлекать новых покупателей через уже существующих владельцев электромобилей данной марки. Видимо, сейчас такой подход к продвижению продукции Tesla уже себя не оправдывает.

Во вторник компания опубликует квартальную финансовую отчетность.

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