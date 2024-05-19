Представлен ID.7 Tourer. Это первый электрический универсал Volkswagen

Volkswagen показал свой первый электрический универсал ID.7 Tourer. Новый ID.7 Tourer - это "зеленая" альтернатива Volkswagen Passat Variant, у которого электрической версии нет. У универсалов схожие габариты, вот только ID.7 проигрывает Пассату по объему багажника. Новинку предложат в Европе с задним приводом, единственным электродвигателем мощностью 286 лошадиных сил и двумя батареями разной емкости на выбор. Позже появятся и полноприводные двухмоторные версии, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

ID.7 Tourer - не только первый электромобиль Volkswagen с кузовом универсал, но и первый, получивший обозначение Tourer, а не Variant. Дизайн у новинки такой же, как и у лифтбека ID.7, за исключением задней части: у универсала покатая линия крыши и широкие задние стойки с серебристыми вставками. На корме - единая линия заднего фонаря и эффектно подсвечивающаяся эмблема Volkswagen. Коэффициент аэродинамического сопротивления универсала составляет 0,24 против 0,25 у Passat и 0,23 у ID.7.

Оснащен универсал богато: у него уже в стандартной комплектации 19-дюймовые колесные диски, проекционный дисплей с дополненной реальностью и 15-дюймовый экран мультимедийной системой с искусственным интеллектом ChatGPT. Упоминаются дефлекторы вентиляции с электроприводом и кресла с функцией массажа, а опционально доступна электрохромная панорамная крыша, интенсивность затемнения которой водитель может настроить по своему усмотрению.

В движение ID.7 Tourer приводит 285-сильный электромотор, установленный на задней оси. Емкость батареи может составлять 77 или 86 киловатт-часов, а запас хода в зависимости от этого равен 600 и 685 километрам соответственно. Мощность зарядного устройства постоянного тока - 175 и 200 киловатт.

Производство Volkswagen ID.7 Tourer организовано на заводе в немецком Эмдене, там же, где уже собирают лифтбек ID.7 и кроссовер ID.4. Старт продаж намечен на лето этого года. Цены пока не объявлены, но логично предположить, что универсал будет стоить несколько дороже лифтбека ID.7, который можно купить в Европе за 57 тысяч евро.

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