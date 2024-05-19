Hyundai обновит трехрядную Creta

Ожидается, что рестайлинг Hyundai Alcazar пойдет по стопам двухрядной Creta - то есть внешность кроссовера может приблизиться к флагманскому Palisade. При этом СМИ прочат ему некоторые отличия в оформлении переднего бампера и решетки радиатора, фар и ДХО, а также фонарей и колесных дисков.

А вот в салоне новшества ожидаются полностью те же. Появятся переработанная передняя панель от Creta с двумя 10,25-дюймовыми дисплеями в изогнутом кластере, люк в крыше, вентилируемые сиденья и комплекс систем ADAS. Исключение могут составить только особые материалы и цвета отделки.

Моторная гамма останется нетронутой, что неудивительно для рестайлинга. Кроме того, Hyundai обновлял ее только весной 2023 года: тогда место двухлитрового "атмосферника" заняла "турбочетверка" 1.5 мощностью 150 лошадиных сил (253 Нм крутящего момента). Альтернатива - дизельный агрегат того же объема от Creta, выдающий 115 сил.

Как и прежде, Alcazar предложат в шести- либо семиместном варианте. Стоимость, вероятно, слегка вырастет с обновлением, а за актуальный сейчас кроссовер просят 1,6 миллиона рупий.

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