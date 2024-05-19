Ferrari 296 GTB получил «утиный хвост» и выхлоп из чистого золота

Суперкар Ferrari 296 GTB получил "утиный хвост" и выхлоп из золота 999 пробы. Ателье, которое специализируется на доработке в том числе роскошных и ультрасовременных автомобилей, представило программу доработки для двухдверки Ferrari 296 GTB. Автомобиль, ставший первым дорожным спорткаром итальянской марки с двигателем V6 - ранее аналогичный силовой агрегат устанавливался только на формульные болиды, спортпрототипы и машины под маркой Dino - сделали мощнее и гораздо агрессивнее визуально, а также предложили для него ряд интересных доработок, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Углепластиковый аэродинамический обвес включает в себя двухсекционный сплиттер, пороги, декоративные накладки воздухозаборников, корпуса зеркал, диффузор и спойлер типа "утиный хвост", который при желании можно заменить на более лаконичную деталь. Предусмотрен карбоновый декор моторного отсека и новая выхлопная система с различными вариантами отделки - нержавеющая сталь, матовый карбон или покрытие из чистого золота 999 пробы.

Спорткар получил диски NF11, которые были разработаны Novitec в сотрудничестве с Vossen. Размер колёс составляет 21 дюйм спереди и 22 дюйма сзади, они доступны в 72 различных оттенках и оснащены специальными крышками ступиц, напоминающими дизайн центрального замка. Кроме того, тюнинг-ателье готово переоформить салон любыми материалами в любых цветах и сочетаниях по желанию заказчика.

Автомобиль оборудовали выхлопной системой из нержавеющей стали или - на выбор - инконеля с 102-миллиметровыми патрубками, которые требуют интеграции в задний бампер специальной сетчатой вставки. Выхлопа хватило, чтобы увеличить отдачу силовой установки на 38 лошадиных сил - до 868. Других технических доработок, не считая спортивных пружин подвески с уменьшением дорожного просвета на 33 миллиметра, для спорткара тюнеры не предлагают. Зато можно установить гидропривод передней части кузова, позволяющий поднимать её на 40 миллиметров для преодоления неровностей.

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