Hispano Suiza готовит гиперкар с большим двойным антикрылом

Hispano Suiza выпустит новый гиперкар с огромным двухсекционным антикрылом. Испанская компания Hispano Suiza Cars, которая принадлежит Мигелю Матеу - правнуку одного из основателей оригинальной Hispano Suiza, анонсировала новую модель. Новинка станет очередной модификацией базового гиперкара Hispano Suiza Carmen, который уже имеет исполнения Carmen Boulogne и Sagrera. В 2024 году, в честь 120-летия оригинального бренда, компания Hispano Suiza намерена сделать Carmen Sagrera с увеличенным запасом хода и массивным антикрылом из двух секций, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Новый гиперкар компании Hispano Suiza, спроектированный Франсеском Аренасом, будет иметь массивное двойное антикрыло из углеродного волокна, которое станет доминирующим элементом в экстерьере. Второй особенностью новинки станет аккумуляторная батарея на 103 киловатта.

Она должна обеспечить электромобилю увеличенный запас хода. Технически новая версия Carmen Sagrera будет идентична базовому Carmen Boulogne. Силовая установка будет выдавать всё те же 1114 лошадиных сил и 1600 Нм крутящего момента. Стоимость и тираж нового электрогиперкара пока не озвучены.

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