Суперкроссовер BMW XM стал автомобилем безопасности в гонках

Баварский суперкроссовер BMW XM сделали машиной безопасности в автогонках. К 50-летию подразделения BMW M компания представила кроссовер BMW XM, который стал первым за более чем 40 лет самостоятельным проектом фирмы. Новинка дебютировала сразу во флагманской версии Label Red с 745-сильной силовой установкой на базе 4,4-литрового бензинового турбомотора V8, 8-ступенчатой автоматической коробки передач и 196-сильного электродвигателя, что сделало её весьма подходящей кандидатурой для работы в настоящих гонках, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

На знаменитой австралийской трассе "Маунт-Панорама" гибридный кроссовер принял участие в знаменитом марафоне Repco Bathurst 12 Hour в статусе автомобиля безопасности. Немецкая марка подписала контракт с организаторами гонки на поставку машин для обслуживания соревнований.

Несмотря на наличие более компактных и подходящих для рельефной, узкой и извилистой гоночной трассы моделей, из всего ассортимента автомобилей BMW M был выбран именно массивный кроссовер XM. Автомобиль получил двухцветную окраску, которая начинается с матово-чёрного цвета спереди и переходит в золотистый оттенок сзади.

Технически BMW XM никак не изменился, не считая установленных проблесковых маячков, системы радиосвязи и прочих декоративных элементов на кузове. Примечательно, что для работы был выбран не вариант Red Label, а более скромная 652-сильная модификация, которой вполне хватило для того, чтобы соответствовать темпу спорткаров категории GT3.

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