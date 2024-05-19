Mercedes-Benz анонсировал выход нового ультрароскошного семейства Mythos

Mercedes-Benz анонсировал будущую премьеру ультрароскошного семейства Mythos. Весной 2022 года Mercedes-Benz анонсировал создание сверхроскошной линейки под названием Mythos Series - вдохновлённые классическими моделями бренда машины должны оказаться флагманами марки, которые будут даже богаче и дороже гаммы Mercedes-Maybach. Теперь, спустя два года после этого заявления, немецкая марка наконец обрисовала сроки появления первой модели Mercedes Mythos. Увы, придётся запастись терпением и подождать ещё год, передает Day.Az со ссылкой на Motor.

Как следует из официального финансового отчёта по итогам 2023 года, первенец семейства Mythos появится в 2025 году. Именно эту дату Mercedes-Benz обозначил в документах, не конкретизировав при этом детальные сроки и не указав подробностей о грядущей премьере.

Ожидается, что первенцем Mythos будет спидстер на основе Mercedes-AMG SL, который получит особый кузов, эксклюзивный салон и доработанную технику. А до выхода модели Mythos на базе SL должна появиться роскошная модификация родстера под суббрендом Mercedes-Maybach.

Такую версию главный дизайнер марки Гордон Вагенер анонсировал несколькими тизерами в середине прошлого года. Марка намерена сделать Mythos семейством "эксклюзивных коллекционных автомобилей". Эти модели будут производиться в небольших количествах и продаваться исключительно "самым преданным энтузиастам и коллекционерам Mercedes-Benz".

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