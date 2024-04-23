Лучшие автомобили с наименьшими затратами на обслуживание

Десятилетние затраты на техническое обслуживание и ремонт Tesla являются самыми низкими в автомобильной промышленности, согласно новому исследованию, опубликованному Consumer Reports, который добавил: "У Tesla самые низкие затраты на техническое обслуживание", передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

За десятилетний период общие затраты на техническое обслуживание и ремонт Tesla составили всего 4035 долларов, в то время как соответствующие затраты для Land Rover и Porsche достигли 19 250 и 14 090 долларов соответственно. Стоимость обслуживания автомобиля Tesla составляет всего 580 долларов в течение первых пяти лет, что намного ниже, чем 900 долларов, требуемые для Buick, занявшего второе место. Стоит отметить, что в пятерке лучших автомобильных марок с наименьшими затратами на обслуживание четыре - американские компании, а именно Tesla, Buick, Lincoln и Ford

"В течение десяти лет затраты на техническое обслуживание и ремонт могут варьироваться в зависимости от бренда на тысячи долларов, - сказал Стивен Элек, директор программы анализа автомобильных данных Consumer Reports. - Кроме того, затраты на техническое обслуживание и ремонт роскошных моделей имеют тенденцию к увеличению. И со временем обслуживание становится очень дорогим".

Третье место в рейтинге занимает Toyota с результатом 4900 долларов, четвертое место у Lincoln (5040 долларов), замыкает пятерку лидеров Ford (5400 долларов).

"Если вы подумываете о покупке роскошной модели, возможно, разумнее выбрать американскую марку с более низкими затратами на обслуживание и ремонт. Например, десятилетние затраты на техническое обслуживание и ремонт модели Mercedes-Benz более чем вдвое выше, чем у Linсoln", - заявил Стивен Элек.