Прибыль крупнейшего автопроизводителя США взлетела

Крупнейший американский автоконцерн General Motors (GM) сообщил о росте прибыли за первый квартал на 24 процента в годовом выражении, до 2,98 миллиарда долларов, при росте общей выручки на 7,6 процента, до 43 миллиардов, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Результат оказался даже лучше прогнозов аналитиков. Компания объяснила взлет показателей ростом продаж пикапов и внедорожников в Северной Америке, которому не мешают даже сохраняющиеся высокие процентные ставки.

Спрос оказался столь хорошим, что позволил компенсировать убытки на китайском рынке, которые составили 106 миллионов долларов, и на других рынках присутствия. В результате GM повысил прогноз по прибыли на весь год на 500 миллионов долларов, до 14,5 миллиарда. После публикации квартальной отчетности акции компании выросли более чем на пять процентов, приблизившись к максимуму с февраля 2022 года.

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