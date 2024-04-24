Yuanhang представит большой седан Y7 с уникальными фарами - ФОТО
Китайский автопроизводитель Yuanhang представит 25 апреля на автосалоне в Пекине новый большой седан Y7. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carnewschina.com.
Отмечается, что Yuanhang Y7 представляет собой седан класса премиум с длиной, шириной и высотой 5260, 2000 и 1490 мм соответственно, а также колесной базой 3128 мм. Покупателям на выбор будут предложены 20- и 21-дюймовые колеса.
Главным элементом салона является большой17-дюймовый экран информационно-развлекательной системы. У пассажиров на задних сиденьях есть собственные экраны, на которых они могут просматривать фильмы. Автомобиль также оснащен иммерсивной аудиосистемой и функцией распознавания лица водителя.
У седана Yuanhang Y7 есть фары, которые могут проецировать предупреждения для пешеходов о безопасном пересечении дороги.
Заявленный запас хода автомобиля составляет 800 км. Седан приводят в движение два двигателя мощностью 340 л.с. каждый.
Подробная информация о модели будет объявлена во время презентации.
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