Subaru снимет с производства одну из своих моделей

Японская компания Subaru приняла решение снять с производства модель Legacy. Об этом сообщает motor1.com, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Отмечается, что последние экземпляры Legacy сойдут с конвейера в 2025 году. Японский бренд принял решение прекратить выпуск модели из-за слабого спроса и сосредоточиться на электрификации своего модельного ряда.

Спрос на Subaru Legacy стал падать с 2020 года после запуска седьмого поколения модели. Тогда из-за неудовлетворительных продаж Legacy вывели с рынков Японии и Австралии.

К 2028 году в линейке Subaru появится восемь электромобилей.

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