Новый Toyota Land Cruiser начали продавать в Европе

Новый Toyota Land Cruiser в ближайшее время поступит в продажу в Великобритании, сообщает Day.Az со ссылкой на местное издание CarsUK.

В начале продаж внедорожник будет доступен в двух комплектациях: Invincible и First Edition. Цена на первую стартует от 74 995 фунтов стерлингов. First Edition оценивается в 79 995 фунтов стерлингов. Обе версии связывает один силовой агрегат - дизельный двигатель объемом 2,8 литра и мощностью 201 л.с. Также в Toyota Land Cruiser в Британии планируют поставить гибридный мотор в 2025 году.

Как он выглядит?



Toyota Land Cruiser сильно изменился в новом поколении. В профиль дизайн кузова отражает классический силуэт Land Cruiser с четкими горизонтальными линиями. Общая длина составляет 4920 мм, ширина - 1980 мм, высота - 1870 мм, колесная база - 2850 мм. В версии First Edition автомобиль напоминает Land Cruiser 40 1960-х годов с круглыми фарами, двухцветной окраской, и 18-дюймовыми черными дисками.

Что в салоне?



Интерьер Toyota Land Cruiser 2024 года претерпел значительные изменения. Он оснащен семью сидениями с черной кожаной обивкой, кондиционером с возможностью управлением с передних и задних сидений, мультимедиа-системой Toyota Smart Connect+ с 12,3-дюймовым сенсорным экраном, цифровым дисплеем водителя и камерой панорамного обзора.

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