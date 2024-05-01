Motoverse, начавший работать год назад для тех, кто наслаждается жизнью, отмечает день рождения!

За минувший год Motoverse завоевал сердца поклонников, продавая мотоциклы и мопеды разных категорий. Motoverse, установивший прочные связи со своими покупателями, провел мероприятие по случаю первой годовщины создания. В мероприятии приняли участие музыканты, состоялись игры с призами и ряд веселых соревнований. Wild Tires club, Busamania, в том числе Sparkle Angels WRC также приняли участие в мероприятии и поздравили Motoverse с днем рождения. Принявшим участие в соревнованиях мотолюбителям были преподнесены ценные подарки.

Помимо мероприятия, посвященного первой годовщине, проводится отдельная кампания. Кампания продлится с 27 апреля до 12 мая. В рамках кампании покупатели могут воспользоваться различными скидками при покупке за наличные и в рассрочку. Кроме того, все модели Vespa предлагаются с рассрочкой платежа на 18 месяцев без первоначального взноса и процентов. Покупателям также предлагаются скидки при покупке наличными и картой рассрочки, а также избранный шлем Vespa в подарок. Помимо этого, в период кампании покупатели могут приобрести аксессуары для мотоциклов с рассрочкой платежа до 15 месяцев без первоначального взноса и беспроцентной оплаты, а также одежду Bering Moto и шлемы Shark со скидкой до 30% при покупке за наличные.

Что такое Motoverse?

Motoverse осуществляет деятельность преимущественно по трем направлениям:

1) Продажа

2) Учебный центр

3) Сервис-центр

Здесь вы можете найти различные модели мотоциклов, мопедов, скутеров и велосипедов от более чем 10 мировых брендов. Motoverse является официальным дистрибьютором брендов Vespa, Aprilia, Motoguzzi, Bajaj и Kanuni.

Кроме того, продаются также различные шлемы и аксессуары для одежды.

Для того, чтобы быть в курсе кампаний Motoverse и пользоваться скидочными возможностями:

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