В Африке Land Cruiser превратили в экстремальный пикап с пулеметом

Компания из ЮАР Armormax Defence превратила Toyota Land Cruiser 79 Series в шестиколесный пикап с пулеметом TAC-6. Об этом организация сообщила на своем YouTube-канале. Модель вышла в свободную продажу, передает Day.Az со ссылкой на Gazeta.ru.

Land Cruiser 79 Series получил 4,2-литровый двигатель V6 или 4,5-литровый мотор V8, удлиненное шасси, специальные трехкомпонентные приводные валы и 8-ступенчатую автоматическую коробку передач с системой охлаждения. Также автомобиль оснастили усиленными тормозами и колесными дисками с бэдлоками. За отдельную плату можно докупить баки для воды, установить систему пожаротушения и т.д. TAC-6 предлагают приобрести с $81,5 тыс.

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