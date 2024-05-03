Renault Logan первого поколения возвращается в продажу

В Иране готовятся к возобновлению продаж Renault Logan первого поколения, именуемого сейчас как Pars Khodro Cadilla P90. Как сообщает "Автопоток" со ссылкой на Khodrobank, на автомобиль уже отпечатаны фирменные каталоги, передает Day.Az.

Автомобиль локализован на 85%. Дизайн "свой", но в профиль Logan I узнается безошибочно. В салоне новый руль, панель приборов, медиасистема и блок управления климатической системой. Габариты седана - 4330 х 1740 х 1530 мм, колесная база - 2630 мм. Машину предложат с 1,6-литровым бензиновым мотором ME16 мощностью 113 л.с. (это аналог PSA EC5) и 5-ступенчатой механической коробкой передач.