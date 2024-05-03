Автомобили Chery расходятся как горячие пирожки: по данным самой компании, в апреле было реализовано 182 049 авто - на 43,7% больше, чем в апреле 2023 года. Из этого числа за пределами Китая было продано 89 377 авто - рост в годовом выражении на 18,3%, передает Day.Az со ссылкой на ixbt.com.

С января по апрель компания продала 711 653 автомобиля - на 55,7% больше, чем за аналогичный период прошлого года. Из этого количества на экспорт отправлено 342 795 автомобилей.

В структуре продаж брендов компании лидирует материнский: 117 726 автомобилей, проданных в апреле, были с шильдиком Chery. На долю Exeed пришлось 8235 авто, 37 248 автомобилей записал на свой счет бренд Jetour и еще 7524 авто пришлось на новый бренд iCAR