Самые ненадёжные автомобили Toyota за всю историю

За последние 80 лет компания Toyota заслужила репутацию производителя одних из самых надежных автомобилей, а ее автомобили пользуются огромной популярностью в Соединенных Штатах, передает Day.Az со ссылкой на HotCars. Впечатляющие показатели продаж в 2023 году, когда Corolla, Camry, Tacoma и RAV4 стали самыми продаваемыми автомобилями в своих классах, подтверждают это.

Однако, как и все бренды, Toyota совершила немало ошибок. HotCars проанализировала данные, которыми владельцы автомобилей Toyota поделились в JD Power, Consumer Reports и других источниках, чтобы выяснить, какие из машин бренда наименее надежны.

Toyota bZ4X стала наименее надежной новой моделью. Это Toyota с самым низким рейтингом в 2024 году, с рейтингом надежности JD Power 64, что примерно на десять пунктов ниже, чем у основной части модельного ряда Toyota. Consumer Reports оценивает его в 2024 году еще ниже - 47/100.

Самой частой проблемой, с которой сталкиваются владельцы, стали болты ступицы, в результате чего существует риск отвала колеса во время движения. Также некоторые клиенты жаловались на полную разрядку аккумулятора за две недели вне зависимости от места парковки.

За последние 20 лет самой ненадёжной Toyota признали спорткупе GR Supra 2021 года. Жалобы касаются масложора у версий с трёхлитровой шестёркой от BMW, системы помощи при торможении и работы натяжителей ремней безопасности.

Самой ненадежной Toyota в истории стал минивэн Sienna. У него быстро выходят из строя механизм раздвижной двери, трескается приборная панель, ломается кислородный датчик.

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