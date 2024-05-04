У автомобилей Hyundai выявили серьезные проблемы

Корейская компания Hyundai отзовет для ремонта 13,5 тыс. автомобилей. Об этом сообщает Day.Az со ссылкой на carscoops.com.

Отмечается, что на 7349 автомобилей Elantra, 2364 Venue и 3798 Kona 2024 модельного года на заводе-изготовителе могли быть установлены неисправные датчики системы рециркуляции выхлопных газов. Во время эксплуатации автомобиля в датчике может произойти короткое замыкание, что приведет к мгновенной остановке двигателя. В Hyundai заявили, что известно о 14 подобных инцидентах.

Бракованные детали будут заменены бесплатно при обращении собственников машин в ближайший дилерский центр.

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