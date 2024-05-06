Четыре признака скорого отказа тормозов автомобиля

Проверка состояния тормозных колодок перед летним сезоном особенно важна, так как после долгой морозной зимы и грязной, влажной весны колодки могли не только износиться, но и повредиться. Об этом "Российской газете" рассказал собственник автосервиса Fit Service (Москва) Алексей Щиголев, передает Day.Az.

"Зимой водители активно жмут на тормоза из-за того, что на дорогах скользко, а весной появляется высокая влажность и большое количество грязи, снег тает вперемешку с остатками реагентов - эта смесь попадает на автомобили. Получается, что после зимы и весны вероятность износа колодок очень высока.

Перечислю основные признаки неисправности тормозных колодок.

1. Потеря тормозного эффекта. Если при торможении автомобиль замедляется медленнее или дольше, чем обычно, это может свидетельствовать о проблемах с тормозными колодками.

2. Шумы и посторонние звуки. Водитель может слышать скрип, скрежет или стуки при нажатии на педаль тормоза. Эти звуки могут указывать на износ или повреждения колодок. Весной данные неприятные звуки появляются довольно часто.

3. Вибрация. Если при торможении водитель ощущает вибрацию в педали тормоза или в руле, это также может быть признаком проблем с тормозами.

4. Износ. Тормозные колодки - это запчасти - "расходники", то есть они имеют ограниченный ресурс. Их толщина должна быть не менее 3 мм. Если колодки изношены до минимальной толщины или близко к этом, рекомендую их как можно скорее заменить. На современных авто об износе колодок сообщают датчики, информация появится на панели приборов. На более старых авто можно провести визуальный осмотр колодок. Но наиболее точный "диагноз" колодкам поставят на профессиональном сервисе.

Если водитель заметил любой из перечисленных признаков, то заехать на СТО лучше как можно скорее. Но если владелец автомобиля подозревает или уверен в значительных повреждениях колодок или тормозной системы в целом, то двигаться на автомобиле нельзя. Вызывайте эвакуатор до ближайшего сервиса.

Почему важно регулярно проверять колодки и тормозную систему автомобиля? Во-первых, надежные тормоза - это ключевой элемент безопасности на дороге. Неисправные тормозные колодки могут привести к авариям или опасным ситуациям.

Во-вторых, своевременная замена изношенных колодок уменьшит тормозной путь и повысит эффективность торможения. Эти параметры также влияют на безопасность водителя, пассажиров и других участников движения", - отметил специалист.

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