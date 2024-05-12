Apple продолжит заниматься автомобилями

Корпорация Apple может продолжить заниматься автомобилями, несмотря на отмену амбициозного проекта по выпуску собственного транспортного средства. Как передает Day.Az, об этом сообщает издание DigiTimes.

Источники медиа рассказали, что Apple обсуждает условия договора с Rivian - американским производителем электромобилей, основанным в 2009 году. Детали переговоров неизвестны. Информация о контактах двух компаний появились спустя два месяца после того, как стало известно об отмене проекта по выпуску автомобиля Apple.

Специалисты DigiTimes заявили, что американский IT-гигант может как обсуждать сделку по выпуску автомобиля, так и интеграцию собственных решений в автомобили Rivian - например, мультимедийной системы Apple CarPlay. Аналитики напомнили, что ранее Apple обсуждала возможность сотрудничества с корейской корпорацией Hyundai, однако переговоры закончились ничем.

По словам журналистов издания Appleinsider, Digitimes имеет хорошую репутацию в области источников цепочки поставок. Однако никаких выводов о том, во что обернется сотрудничество компании Тима Кука и Rivian, пока сделать невозможно.

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