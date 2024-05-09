Американский автопроизводитель Cadillac передумал отказываться от бензиновых машин к 2030 году. Об этом стало известно Detroit Free Press, передает Day.Az со ссылкой на Lenta.ru.

Вице-президент премиум-бренд концерна Genaral Motors Джон Рот заявил, что "электромобили и двигатели внутреннего сгорания будут сосуществовать в течение ряда лет". Он подчеркнул, что пока Cadillac имеет возможность выбора, бренд будет стремиться удовлетворить потребности всех клиентов.

Слова Рота противоречат обещанию, которое в 2021 году дал глава Cadillac на тот момент Рори Харви - он утверждал, что к 2030 году компания полностью откажется от бензиновых моделей. В ответ на вопрос об этом нынешний вице-президент признался, что теперь такое развитие событий невозможно. Планы пришлось пересмотреть на фоне замедления темпов роста продаж электрокаров.

"Мы придерживаемся стратегии предложить линейку полностью электрических автомобилей к концу десятилетия, и мы собираемся прислушаться к клиенту и позволить ему быть нашим гидом", - добавил Рот.

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