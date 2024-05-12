Байден планирует повысить тарифы на импорт китайских электромобилей в четыре раза

Администрация президента США Джо Байдена планирует на следующей неделе объявить о повышении пошлин на продукцию из Китая, работающую на экологически чистой энергии.

Как передает Day.Az со ссылкой на ТАСС, об этом пишет газета The Wall Street Journal со ссылкой на источники.

По их словам, повышение пошлин затронет китайские важнейшие минералы, солнечные батареи и аккумуляторы. Ожидается, что тарифы на импорт электромобилей могут вырасти до 100%. О решении могут объявить 14 мая.

Нынешний тариф в 25% не позволял дешевым электромобилям из Китая попасть на американский рынок. Согласно источникам, администрация Байдена, автопроизводители и некоторые законодатели обеспокоены тем, что этой тарифной ставки будет недостаточно в условиях расширения китайского производства.

В апреле Байден объявил о намерении увеличить тарифы на импорт стали и алюминия из Китая в три раза. Как сообщило агентство Reuters со ссылкой на источники, Байден собирается в ближайшее время объявить о новых пошлинах против китайских товаров, нацеленных на стратегические сектора, включая электромобили.

Администрация бывшего президента США Дональда Трампа фактически развязала торговую войну, введя пошлины на китайские товары стоимостью $370 млрд. Согласно Reuters, из-за этой меры американские импортеры понесли огромные убытки.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!