Mercedes признаёт ошибку

Топовый Mercedes-AMG CLE63 должен был получить 671-сильную гибридную трансмиссию на базе четырёхцилиндрового мотора. Но, по данным Autocar, Mercedes-Benz отказывается от высокопроизводительного четырёхцилиндрового двигателя в пользу V8, передает Day.Az со ссылкой на motor1.

Ссылаясь на "высокопоставленных чиновников" Mercedes-Benz, Autocar пишет, что CLE63 будет использовать знакомый 4-литровый двигатель V8 с двойным турбонаддувом и мягкой гибридной системой мощностью до 585 л.с. Если это так, у него будет почти на 100 л.с. меньше, чем планировалось изначально. Издание motor1 ранее заметило на тестах прототипы с портами для зарядки, при этом один из них почти не издаёт звуков.

Таким образом, переход на двигатель V8 может быть решением в ответ на общественную критику по поводу высокопроизводительного четырёхцилиндрового двигателя. Именно это утверждает Autocar, ссылаясь на снижение продаж C-Class в Европе в целом. В США продажи C-класса в первом квартале 2024 года незначительно снизились, показав падение на 3% по сравнению с прошлым годом.

По данным motor1, Mercedes подвергся критике за отказ от V8 в модели C63, которая только начала поступать в салоны. Но пока нет данных о продажах, позволяющих понять, действительно ли покупатели не хотят четырёхцилиндровый гибрид. Mercedes отказался от комментариев.

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