Toyota Camry 2025 оказалась дешевле предшественника

Последнее поколение Toyota Camry несёт в себе множество улучшений, при этом можно было предположить, что она будет дороже прошлогодней модели, но на самом деле это не так, передает Day.Az со ссылкой на carscoops.

Ключевое изменение, внесённое в модельный ряд Camry 2025 года, заключается в том, что гибридная трансмиссия теперь является стандартной для всех моделей. Новая Camry LE начального уровня доступна в США в лизинг за 359 долларов в месяц в течение 36 месяцев, при этом при подписании договора необходимо заплатить 2999 долларов, если они живут в Южной Калифорнии. Прошлогодняя Camry Hybrid SE доступна по цене 469 долларов в месяц в течение 36 месяцев, при этом при подписании необходимо оплатить 2999 долларов.

Более того, те, кто может заплатить за всю машину целиком, будут приятно удивлены, поскольку некоторые модели тоже стали дешевле. Например, базовая цена LE теперь начинается с 28 400 долларов по сравнению с 28 855 долларов в прошлом году, а XLE среднего класса стоит 33 400 долларов по сравнению с 33 745 долларами.

В то время как Toyota Camry 2024-го модельного года была доступна в гибридном, четырёхцилиндровом и V6 вариантах, модель 2025 года продаётся исключительно с гибридной трансмиссией. Эта система состоит из 2,5-литрового четырёхцилиндрового двигателя, работающего с двумя электродвигателями в переднеприводной модели и тремя электродвигателями в полноприводной версии. Мощность составляет 225 и 232 л.с. соответственно. Все новые модели Camry сочетают этот двигатель с трансмиссией eCVT и литий-ионным аккумулятором.

Подписывайтесь на наш канал в WhatsApp и будьте в курсе главных новостей!